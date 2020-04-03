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У Тернопільській області підтвердили ще одну смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 09:48
У Тернопільській області підтвердили ще одну смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла 57-річна жінка з Козова

У Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штабі по боротьбі з коронавірусом.

Повідомляється, що померла 57-річна жінка з Козова. Вона з 30 березня перебувала у важкому стані в реанімаційному відділенні Козовской районної лікарні.

"Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, у пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ні з ким з-за кордону жінка не контактувала. Померла пацієнтка 20 годин 2 квітня", - повідомили в штабі.

З початку епідемії коронавіруса це другий летальний випадок коронавіруса в Тернопільській області. До цього помер 68-річний чоловік з Монастирського району.

За станом на 3 квітня в Козівському районі Тернопільської області підтверджено 8 випадків коронавіруса. Всього в області за станом на вчора було 106 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що 2 квітня в Києві зафіксували перший летальний випадок коронавірусу. Від захворювання коронавірусом помер 70-річний чоловік. Всього в столиці було зафіксовано понад 160 випадків коронавіруса.

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