У Тернопільській області підтвердили ще 8 випадків захворювання COVID-19

Загалом в області вже майже 170 хворих
У Тернопільській області станом на 22:00 понеділка, 6 квітня, підтверджені ще вісім випадків COVID-19, а загалом в області - 168 хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Telegram-канал "Коранавірус Тернопіль інфо".
Вказано також, що загалом в області три летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальних", - сказано у повідомленні.
Серед 168 випадків:
Нагадаємо, в Тернопільській області заразилися коронавірусом COVID-19 44 медика. Так, більшість інфікованих лікарів перебувають у Монастирському районі.
Як писало РБК-Україна, в понеділок вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померло в Тернопільській і Закарпатській областях.
Підкреслимо також, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.