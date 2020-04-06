У Тернопільській області підтвердили ще 8 випадків захворювання COVID-19

У Тернопільській області станом на 22:00 понеділка, 6 квітня, підтверджені ще вісім випадків COVID-19, а загалом в області - 168 хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє Telegram-канал "Коранавірус Тернопіль інфо".

Вказано також, що загалом в області три летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 - летальних", - сказано у повідомленні.

Серед 168 випадків:

112 - жителі Монастириського району (1 - летальний)

18 - жителі Заліщицького району (1 - летальний)

13 - жителі Козівського району (1 - летальний)

9 - жителі міста Тернополя

7 - жителі Кременецького району

3 - жителі Бучацького району

3 - жителі Підгаєцького району

1 - житель Тернопільського району

1 - житель Бережанського району

1 - житель Зборівського району

Нагадаємо, в Тернопільській області заразилися коронавірусом COVID-19 44 медика. Так, більшість інфікованих лікарів перебувають у Монастирському районі.

Як писало РБК-Україна, в понеділок вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померло в Тернопільській і Закарпатській областях.

Підкреслимо також, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.