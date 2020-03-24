У Тернопільській області підтвердили два нових випадки коронавіруса

У Тернопільській області підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

Як зазначили в штабі, обидва результати були лабораторно підтверджені у жителів Монастириського району.

"Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастирського району, 1966 р. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Ще одна інфікована з підтвердженим COVID-19 - теж мешканка Монастирського району, 1979 р.н. Зараз вона - у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином у Тернопільській області кількість випадків інфікування коронавірусом зросла до 4.

Зазначимо, станом на 18:00 в Україні офіційно підтвердили 97 випадків коронавіруса. З них два випадки були в Тернопільській області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.