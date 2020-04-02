У Тернопільській області підтвердили 5 нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 111 інфікованих COVID-19

У Тернопільській області підтвердили 5 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Тернопільському штаб для боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що станом на 11 ранку 2 березня лабораторний центр Тернопільської області підтвердив наявність вірусу COVID-19 у 111 пацієнтів.

"Плюс 5 підтверджених випадків COVID-19 у Тернопільській області станом на 11:00 2 квітня. Загалом в області 111 хворих", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом виросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів видужала. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що у Києві кількість випадків коронавірусу виросло до 160. За останню добу підтвердили 26 нових захворювань.

Крім цього, перший випадок захворювання був виявлений у Збройних силах України. Заразилася працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, яка спочатку лікувала ГРЗ, а потім у неї виявили коронавірус. На ізоляції знаходяться 140 військових.