У Тернопільській області чоловік втретє заразився COVID-19

У Тернопільській області чоловік втретє заразився коронавирусной інфекцією COVID-19. В області продовжують хворіти більше тисячі чоловік.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук в Facebook.

Богайчук зазначив, що це зайвий раз говорить про те, що "навіть перехворівши коронавирусной інфекцією, це не захищає від повторного захворювання".

У Тернопільській області продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 знаходяться на стаціонарному лікуванні, повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

За його словами, спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19 у Тернопільській області. Зокрема, в місті Тернопіль та Тернопільському районі. У Монастырисском районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, Тернопільська область не готова до пом'якшення карантину.

Зазначимо, число регіонів, які не відповідають эпидпоказателям Моз, зростає щодня.

Раніше Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками будуть визначати регіони "жовтої" і "червоної" зон.

Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.