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У Тернопільській області медсестри звільняються через зараження коронавірусом медиків, - заступник голови РДА

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 21:13
У Тернопільській області медсестри звільняються через зараження коронавірусом медиків, - заступник голови РДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент в госпіталі працює 15 медсестер

У Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. Про це повідомляє "Громадське".

За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, незабаром в районі може виникнути нестача медперсоналу, однак зараз медиків досить.

"Кілька заяв написано на звільнення. Вони, мабуть, будуть звільнені, якщо вони не хочуть працювати, і будуть прийняті на роботу інші... Працюють десять лікарів, які задіяні в лікарні, переобладнаній в інфекційний госпіталь, і приблизно 15 медсестер", - повідомив Дронь.

Нагадаємо, за даними МОЗ, найбільше в Україні коронавірусом COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.

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