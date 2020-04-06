У Тернопільській області коронавірусом заразилися понад 40 медиків

Більшість хворих знаходяться в Монастирському районі
У Тернопільській області заразилися коронавірусом COVID-19 44 медика. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Наголошується, що більшість інфікованих лікарів знаходяться в Монастирському районі.
Так, у Тернопільській області коронавірусом захворіли медики з:
Зазначимо, сьогодні вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померли в Тернопільській і Закарпатській областях.
Крім того, у Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.
Додамо, що Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.