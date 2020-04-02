Станом на вечір 1 квітня, у Тернопільській області лабораторно підтвердили ще 8 випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Як повідомляється, згідно з даними обласного лабораторного центру у області зафіксовано 8 нових випадків зараження COVID-19, загалом там налічують 106 захворювань. У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом.

Як зазначається, по одному випадку підтверджено у жителів Бережанського, Тернопільського, Бучацького районів, два у Кременецькому районі, три у місті Тернопіль, 7 випадків у Козівському районі, 14 в Заліщицькому районі та 77 у Монастириському району, де одна людина загинула.

Нагадаємо, у Тернополі посилили карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. Таке рішення було ухвалено міським штабом з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.