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У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 11:50
У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом у Тернопільській області налічують 106 захворювань на COVID-19

Станом на вечір 1 квітня, у Тернопільській області лабораторно підтвердили ще 8 випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Як повідомляється, згідно з даними обласного лабораторного центру у області зафіксовано 8 нових випадків зараження COVID-19, загалом там налічують 106 захворювань. У лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих коронавірусом.

Як зазначається, по одному випадку підтверджено у жителів Бережанського, Тернопільського, Бучацького районів, два у Кременецькому районі, три у місті Тернопіль, 7 випадків у Козівському районі, 14 в Заліщицькому районі та 77 у Монастириському району, де одна людина загинула.

Нагадаємо, у Тернополі посилили карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. Таке рішення було ухвалено міським штабом з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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