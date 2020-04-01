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У Тернопільській області на коронавірус заразилися 32 медика

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:29
У Тернопільській області на коронавірус заразилися 32 медика
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус поширюється серед медперсоналу

У Монастириському районі Тернопільської області у 32 медиків був зафіксований коронавірус. Про це повідомив голова Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у Монастириському районі заражених на коронавірус налічують 77 осіб, з них 32 працівники медперсоналу. Серед медиків вірус поширився на 10 лікарів, 14 медсестер та вісьмох молодших медсестер.

Як зазначається, серед хворих знаходяться п'ятеро дітей, двоє держслужбовців, двоє поліцейських, священник, завідувач дитячого садку, учитель, рятувальник і голова Монастириської об'єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, незабаром в районі може виникнути нестача медперсоналу, однак зараз медиків досить.

Також за даними МОЗ, найбільше в Україні коронавірусом COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

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