У Тернопільській області через коронавірус помер священник

У Тернопільській області через коронавірус померла ще одна людина, чоловік 57 років з міста Заліщики. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Як зазначається, помер священик, у якого першим у Тернопільській області лабораторно підтвердили коронавірус. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Також додамо, група експертів Гонконзького університету і американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань досліджували, скільки часу може жити вірус на різних поверхнях. Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.