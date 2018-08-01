У Тернопільській області вантажівка на тротуарі збила на смерть дитину

В результаті ДТП в Чорткові загинула восьмирічна дівчинка

У Чорткові Тернопільської області вантажівка на тротуарі збила на смерть восьмирічну дівчинку. Про це йдеться в повідомленні поліції Тернопільської області.

Повідомляється, що водій вантажівки Mitsubishi Canter на вулиці Шевченка виїхав на тротуар, коли по ньому йшли жінка з восьмирічною дочкою. В результаті обидві потрапили під машину, а дівчинка отримала смертельні травми і померла до приїзду лікарів. Постраждалу жінку госпіталізували.

Відомості про ДТП внесено до реєстру досудових розслідувань, водія направили до медустанови, щоб перевірити його на алкогольне сп'яніння. Вирішується питання про затримання водія, триває слідство.

Фото: місце смертельного ДТП в Чорткові (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті аварії постраждала дитина та її батьки. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню Волновахи. Аварія сталася напередодні вдень, коли мікроавтобус намагався обігнати вантажівку, але не вибрав безпечну дистанцію та врізався в неї.