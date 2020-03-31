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У Тернопільскій області за день коронавірусом інфікувалися 20 громадян

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 22:27
У Тернопільскій області за день коронавірусом інфікувалися 20 громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області 98 хворих COVID-19

У Тернопільській області протягом дня виявили 20 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Загальна кількість інфікованих у регіоні збільшилася до 98 осіб.

"Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих", - йдеться у повідомленні.

Географія поширення коронавірусу у Тернопільській області виглядає так:

  • Монастириський район - 76 випадків (1 летальний);
  • Заліщицький район - 11 випадків;
  • Козівський район - 5 випадків;
  • місто Тернопіль - 2 випадки;
  • Кременецький район - 2 випадки;
  • Тернопільський район - 1 випадок;
  • Бережанський район - 1 випадок.

    + 20 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 22:00 31 БЕРЕЗНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 98 ХВОРИХ Згідно...

    Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 31 березня 2020 р.

Нагадаємо, коронавірус діагностували у мера міста Монастириська Андрія Старуха.

Як повідомляло РБК-Україна,станом на 22:00 31 березня, кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 645 осіб. Зокрема, за день зафіксували 96 заражень. Крім того, МОЗ повідомив про два нових смертельних випадки від інфекції.

В Україні зросла кількість смертей від COVID-19 В Україні число хворих коронавірусом перевищило 600 осіб
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