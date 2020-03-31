У Тернопільскій області за день коронавірусом інфікувалися 20 громадян

Загалом в області 98 хворих COVID-19
У Тернопільській області протягом дня виявили 20 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
Загальна кількість інфікованих у регіоні збільшилася до 98 осіб.
"Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих", - йдеться у повідомленні.
Географія поширення коронавірусу у Тернопільській області виглядає так:
+ 20 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 22:00 31 БЕРЕЗНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 98 ХВОРИХ Згідно...Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 31 березня 2020 р.
Нагадаємо, коронавірус діагностували у мера міста Монастириська Андрія Старуха.
Як повідомляло РБК-Україна,станом на 22:00 31 березня, кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 645 осіб. Зокрема, за день зафіксували 96 заражень. Крім того, МОЗ повідомив про два нових смертельних випадки від інфекції.