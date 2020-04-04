У Тернопільській області кількість хворих коронавірусом перевищила 130 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Найбільше хворих у Монастириському районі

У Тернопільській області кількість людей, які заразилися коронавірусною інфекцією, зросла до 133. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Тернопільський штаб по боротьбі із коронавірусом.

За добу станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, в області зареєстрували 19 нових пацієнтів. Найбільша кількість хворих - у Монастириському районі (94 людини, 1 летальний).

У Заліщицькому районі 15 хворих, у Козівському - вісім випадків, з них один летальний, Кременецькому - 7 хворих, у Тернополі - четверо. Ще троє хворих - жителі Бучацького району, один - житель Тернопільського району та один - Бережанського.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Лише за останню добу підтверджено 130 випадків захворювання на COVID-19.

Крім того, кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. За останню добу в країні були підтверджені 4 нові смерті від коронавірусу.