У Тернопільській області до боротьби з COVID-19 залучають студентів-медиків

Тернопільська облдержадміністрація звернулася до студентів та викладачів Тернопільського національного медичного університету з проханням допомоги у боротьбі з коронавірусом. Студентів-медиків почали залучати до лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомила Тернопільська ОДА на сторінці у Facebook.

Як пояснили в ОДА, місцеві медики працюють у постійній напрузі і почала відчуватися нестача медичного персоналу, тому вирішили просити допомоги у студентів та викладачів.

"Частина спеціалістів зголосилася допомогти. Це як студенти, так і викладачі. Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі", - розповіли в ОДА.

В ОДА зазначили, що всіх, хто згодився допомогти у боротьбі з поширенням хвороби, влаштували на умовах цивільно-правових договорів і вони отримають оплату залежно від категорії, в якій працюють.

Нагадаємо, у жовтні міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускав, що до боротьби з COVID-19 можуть залучити студентів-медиків та лікарів-інтернів.

Додамо, за добу в Україні зафіксували понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу.