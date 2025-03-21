В Тернополе подросток совершила теракт, россияне шантажировали ее "откровенными" фото

Правоохранители задержали 14-летнюю девочку-подростка за совершение теракта в Тернополе. Ее оккупанты шантажировали "откровенными" фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"По результатам комплексных мероприятий в Тернополе задержана 14-летняя школьница, которую оккупанты завербовали, чтобы подорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что россияне "заметили" девушку, когда она искала быстрые заработки в Telegram-каналах.
"Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, рашисты "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали "слить" откровенные фото несовершеннолетней в интернет", - рассказали в СБУ.
Школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ).
"Затем она спрятала его в рюкзак и скрыто оставила под автомобилем, который был припаркован рядом с админзданием полиции. В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно подорвать СВУ, чтобы убить свою агентку и максимальное количество граждан, проходивших рядом", - добавили правоохранители.
Но украинские спецслужбы сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность РФ и задержали исполнительницу преступления.
Сейчас ей сообщено о подозрении. Злоумышленница находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Российские спеслужбы в последнее время постоянно предпринимают попытки терактов в Украине. Часто росссияне вербуют подростков, которым обещают "большие деньги" за выполненную "работу".
В большинстве случаев украинским спецслужбам удается вовремя задержать несовершеннолетних исполнителей. Причем случаи, когда оккупанты нмеревались подорвать закладчика вместе со взрывчаткой - обычная тактика врага.
В частности, СБУ и Нацполиция предотвратили теракт, который должен был состояться в центре Житомира 28 февраля. Агент РФ, которым оказался подросток, планировал его у "Аллеи Славы Героям". Его также хотели подорвать вместе со взрывчаткой, которую он сделал сам.
Кроме того, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Тогда минимум два человека погибли, еще 8 получили ранения. Среди них - военные Центра противоминной деятельности. Позже выяснилось, что теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.
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