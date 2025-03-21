В Тернополе подросток совершила теракт, россияне шантажировали ее "откровенными" фото

Правоохранители задержали 14-летнюю девочку-подростка за совершение теракта в Тернополе. Ее оккупанты шантажировали "откровенными" фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"По результатам комплексных мероприятий в Тернополе задержана 14-летняя школьница, которую оккупанты завербовали, чтобы подорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что россияне "заметили" девушку, когда она искала быстрые заработки в Telegram-каналах.

"Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, рашисты "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали "слить" откровенные фото несовершеннолетней в интернет", - рассказали в СБУ.

Школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ).

"Затем она спрятала его в рюкзак и скрыто оставила под автомобилем, который был припаркован рядом с админзданием полиции. В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно подорвать СВУ, чтобы убить свою агентку и максимальное количество граждан, проходивших рядом", - добавили правоохранители.

Но украинские спецслужбы сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность РФ и задержали исполнительницу преступления.

Сейчас ей сообщено о подозрении. Злоумышленница находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.