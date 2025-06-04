В Тернополе подростки напали на школьницу: полиция озвучила возможное наказание

В Тернополе группа подростков избила школьницу. Правоохранители уже начали уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители рассказали, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором группа подростков бьет девушку.
Отмечается, что сотрудники Тернопольского районного управления полиции - совместно с аналитиками криминального анализа и инспекторами ювенальной превенции:
Уточняется, что сейчас полицейские устанавливают:
По факту избиения школьницы в Тернополе полицейские внесли сведения в Журнал единого учета о совершенных преступлениях и правонарушениях
Кроме того, правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - напомнили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
Напомним, ранее мы рассказывали, что полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве.
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