В Тернополе подростки напали на школьницу: полиция озвучила возможное наказание

Что известно об избиении школьницы в Тернополе

Правоохранители рассказали, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором группа подростков бьет девушку.

Отмечается, что сотрудники Тернопольского районного управления полиции - совместно с аналитиками криминального анализа и инспекторами ювенальной превенции:

установили личность потерпевшей;

установили двух человек, которые наносили ей телесные повреждения.

Уточняется, что сейчас полицейские устанавливают:

обстоятельства конфликта;

других участников инцидента.

Какое наказание "светит" подросткам за нападение

По факту избиения школьницы в Тернополе полицейские внесли сведения в Журнал единого учета о совершенных преступлениях и правонарушениях

Кроме того, правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - напомнили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.