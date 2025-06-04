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В Тернополе подростки напали на школьницу: полиция озвучила возможное наказание

Среда 04 июня 2025 15:40
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В Тернополе подростки напали на школьницу: полиция озвучила возможное наказание Группа подростков избила девушку в Тернополе (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Тернополе группа подростков избила школьницу. Правоохранители уже начали уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Что известно об избиении школьницы в Тернополе

Правоохранители рассказали, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором группа подростков бьет девушку.

Отмечается, что сотрудники Тернопольского районного управления полиции - совместно с аналитиками криминального анализа и инспекторами ювенальной превенции:

  • установили личность потерпевшей;
  • установили двух человек, которые наносили ей телесные повреждения.

Уточняется, что сейчас полицейские устанавливают:

  • обстоятельства конфликта;
  • других участников инцидента.

Какое наказание "светит" подросткам за нападение

По факту избиения школьницы в Тернополе полицейские внесли сведения в Журнал единого учета о совершенных преступлениях и правонарушениях

Кроме того, правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - напомнили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что полиция проводит проверку по факту избиения подростка в Киеве.

Читайте также, что известно об издевательствах подростков над 12-летней девочкой в Николаевской области.

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