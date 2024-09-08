В Тернополе пьяный мужчина с отсрочкой "штурмовал" ТЦК, потому что хотел мобилизоваться

"7 сентября, около 20:00, гражданин, пользующийся отсрочкой от мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному законом порядку", - говорится в сообщении.

Он, по данным военных, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения - ТЦК и СП, устроил конфликт и пытался попасть внутрь здания.

"Гражданин, применяя физическую силу, разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-режущие раны на руке от разбитого стекла. Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции", - добавили в ТЦК.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.