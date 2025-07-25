В Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната: есть погибшие

Сообщение о взрыве на улице Владимира Винниченко поступило на спецлинию около 12 часов.

Правоохранители установили, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. При осмотре квартиры были обнаружены тела двух человек. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения.

Фото: в Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната (tp.npu.gov.ua)

"Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы", - пишет Нацполиция в Тернопольской области.