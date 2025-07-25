В Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната: есть погибшие
В одной из квартир тернопольских многоэтажек сдетонировала боевая граната Ф-1. Правоохранители обнаружили на месте событий тела двух людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
Сообщение о взрыве на улице Владимира Винниченко поступило на спецлинию около 12 часов.
Правоохранители установили, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. При осмотре квартиры были обнаружены тела двух человек. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения.
Фото: в Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната (tp.npu.gov.ua)
"Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы", - пишет Нацполиция в Тернопольской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как 10 июля возле одной из львовских многоэтажек взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.
Также в конце июня в Луцке гранату взорвал 23-летний мужчина. В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленник был задержан.
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