ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната: есть погибшие

Пятница 25 июля 2025 16:09
UA EN RU
В Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната: есть погибшие Фото: в Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната (tp.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В одной из квартир тернопольских многоэтажек сдетонировала боевая граната Ф-1. Правоохранители обнаружили на месте событий тела двух людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение о взрыве на улице Владимира Винниченко поступило на спецлинию около 12 часов.

Правоохранители установили, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже. При осмотре квартиры были обнаружены тела двух человек. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения.

Фото: в Тернополе в одной из многоэтажек взорвалась граната (tp.npu.gov.ua)

"Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы", - пишет Нацполиция в Тернопольской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как 10 июля возле одной из львовских многоэтажек взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

Также в конце июня в Луцке гранату взорвал 23-летний мужчина. В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленник был задержан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте