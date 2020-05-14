ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 15:31
У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (УНІАН)

В області за добу підтверджено 5 випадків зараження вірусом

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Як повідомляється, загалом в області лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з них 432 особи одужали та ще 21 померли. Крім того, серед загальної кількості заражених коронавірус підтвердився у 70 дітей.

Однак, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19. Так, нові випадки коронавірусу підтвердилися у Кременецькому районі - 2, у Шумському, Підволочиському та у Бучацькому районах по 1.

Нагадаємо, в Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Разом з тим в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня. Померли за добу 17 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами стали 456 осіб.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Тернопольская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся