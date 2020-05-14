У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків коронавірусу

Ілюстративне фото (УНІАН)

В області за добу підтверджено 5 випадків зараження вірусом

У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Як повідомляється, загалом в області лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з них 432 особи одужали та ще 21 померли. Крім того, серед загальної кількості заражених коронавірус підтвердився у 70 дітей.

Однак, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19. Так, нові випадки коронавірусу підтвердилися у Кременецькому районі - 2, у Шумському, Підволочиському та у Бучацькому районах по 1.

Нагадаємо, в Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Разом з тим в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня. Померли за добу 17 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами стали 456 осіб.

Автор: Андрій Козловський