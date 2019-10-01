У Тернополі сталося масове отруєння в ресторані

У Тернополі унаслідок отруєння після відвідування ресторану госпіталізували 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Головного управління Держпродспоживслужби.

Зазначається, що всі 5 осіб госпіталізовані до інфекційного відділення.

"Станом на 01.10.2019 року в Тернополі за первинними повідомленнями зареєстровано 5 випадків харчової токсикоінфекції серед учасників урочистої події, що відбулася 29.09.2019р. у ресторані Аляска за адресою вул. В.Великого 7А", - йдеться у повідомленні.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань, ймовірно, пов’язаних із закладом громадського харчування, фахівці розпочали розслідування.

З’ясовуються усі причини захворювання, кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Путильському та Сторожинецькому районах Чернівецької області масово отруїлися діти та дорослі, поліція відкрила кримінальну справу. Зараз потерпілі перебувають під спостереженням лікарів. Їх стан стабільний, загрози життю немає. За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляє РБК-Україна, 30 вересня в Рівненській області зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Всі потерпілі напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в одному і тому ж магазині.