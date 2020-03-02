У Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба міськради Тернополя.

Зазначається, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

"За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Маленькому пацієнту надають необхідне лікування", - зазначили у міськраді.

Відомо, що дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).

На момент лабораторних досліджень дитину було терміново ізольовано - вона перебувала в інфекційному боксі.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу, яка спалахнула в Китаї, поширилась на понад півсотні країн світу. До прикладу, в Італії вже зареєстровано понад 1,7 тисяч хворих.