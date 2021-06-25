В Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон

В Тернополі викрили схему виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування на COVID-19. "Довідки" використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

"За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури 4 осіб викрито за фактом виготовлення підроблених голографічних захисних елементів, підробки документів та їх збуту (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям "візового центру", що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування на COVID-19, начебто видані ліцензованим медичним закладом. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість однієї підробленої довідки коливалася в межах від 200 до 500 грн. Фальсифіковані документи використовувалися для безперешкодного перетину кордону.

Під час проведення обшуків за адресами проживання фігурантів та за місцями їхньої діяльності вилучено десятки готових підроблених довідок, бланки та засоби для їх виготовлення, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.