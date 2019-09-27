У Тернополі на дамбі насмерть збили мотоцикліста

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), загинув неповнолітній та госпіталізований юнак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, майже сто двадцять метрів після зіткнення з автомобілем "пролетів" юзом мотоцикл, тягнучи за собою водія та пасажира. Останній від отриманих травм загинув на місці події. Водія двоколісника бригада швидкої без свідомості забрала до лікарні.

"Аварія трапилася близько 15:00 на дамбі тернопільського ставу. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись з Центру в напрямку мікрорайону Дружба, та перелаштовуючись в іншу смугу, зачепив мотоцикл", - йдеться у повідомленні.

В результаті удару мотоцикл перекинувся, його двадцятиоднорічного водія забрали до лікарні, інший юнак, якому було сімнадцять років, загинув.

Очевидці кажуть, що двоколісник рухався на високій швидкості.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Подія внесена в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фото: місце інциденту (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві у четвер, 26 вересня, сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з участю вантажівки. За даними правоохоронців, потрійна аварія сталася на вулиці Васильківська близько 17:00. В результаті ДТП рух даною вулицею був ускладнений.

Як повідомляло РБК-Україна, у Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.