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У Тернополі підтвердили ще один випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 19:53
У Тернополі підтвердили ще один випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус підтвердився у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі

У Тернополі підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Наголошується, що вірус підтвердився у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі. Зараз він знаходиться в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Всього з початку епідемії коронавіруса лабораторно підтверджено COVID-19 у трьох жителів міста Тернопіль.

"Двоє чоловіків з Тернополя - 55, 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 і раніше знаходяться на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у мера міста Монастириська Андрія Стара. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Крім того, станом на 1 квітня в Україні офіційно підтверджені 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. У Тернопільській області підтверджено 98 випадків захворювання.

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