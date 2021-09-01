У Тернополі відкрили новий центр вакцинації

У Тернополі відкрився новий центр вакцинації. Тепер отримати щеплення від коронавірусу можна в торговому центрі "Епіцентр".

"Центр масової вакцинації, який функціонував на базі спорткомплексу ТНМУ Горбачевського (вулиця Коцюбинського, 3) перестав функціонувати

через початок навчального року. Натомість отримати щеплення вакциною Pfizer-BioNTech можна в торговому центрі "Епіцентр", що знаходиться по вулиці Поліська 7", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що центр вакцинації працюватиме з 9:00 до 16:00.