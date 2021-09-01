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У Тернополі відкрили новий центр вакцинації

Автор: Валерія Поліщук

У Тернополі відкрився новий центр вакцинації. Тепер отримати щеплення від коронавірусу можна в торговому центрі "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Тернопільської ОДА.

"Центр масової вакцинації, який функціонував на базі спорткомплексу ТНМУ Горбачевського (вулиця Коцюбинського, 3) перестав функціонувати
через початок навчального року. Натомість отримати щеплення вакциною Pfizer-BioNTech можна в торговому центрі "Епіцентр", що знаходиться по вулиці Поліська 7", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що центр вакцинації працюватиме з 9:00 до 16:00.

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ТернопільВакцинація