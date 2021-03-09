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У Тернополі госпіталізували двох дітей з отруєнням таблетками

Автор: Роман Тверденко

У Тернополі в лікарню потрапили двоє дітей у віці чотирьох років і одного року. Вони отруїлися пігулками тонзилотрена.

Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Тернопільської області.

Вдень у понеділок, 8 березня, бригада швидкої допомоги на вулицю Макаренка. Там чотирирічна дівчинка випила більше 10 таблеток тонзилотрена і віддала залишок однорічному братові.

Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню.

У лютому повідомлялося, що в Боярці (Київська область) в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша потрапила до лікарні.

Також в Умані в лікарню потрапили дві школярки з підозрою на отруєння. Одна з них, 14-річна восьмикласниця, ймовірно, отруївся медичним препаратом "Дротаверин".

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