У Тернополі госпіталізували двох дітей з отруєнням таблетками
У Тернополі в лікарню потрапили двоє дітей у віці чотирьох років і одного року. Вони отруїлися пігулками тонзилотрена.
Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Тернопільської області.
Вдень у понеділок, 8 березня, бригада швидкої допомоги на вулицю Макаренка. Там чотирирічна дівчинка випила більше 10 таблеток тонзилотрена і віддала залишок однорічному братові.
Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню.
У лютому повідомлялося, що в Боярці (Київська область) в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша потрапила до лікарні.
Також в Умані в лікарню потрапили дві школярки з підозрою на отруєння. Одна з них, 14-річна восьмикласниця, ймовірно, отруївся медичним препаратом "Дротаверин".