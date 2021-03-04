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Діти

У Тернополі ще один спалах кишкової інфекції в дитсадку

Автор: РБК-Україна

В одному з дитячих садів Тернополя зафіксували спалах кишкової вірусної інфекції. Спалах відбувся серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Госпортребслужбы в Тернопільській області.

"Зареєстровано 4 випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21. Всі хворі діти відвідують молодшу групу. Збудник інфекції - норовірус", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перший дитина захворіла 1 березня. У той же день епідеміологи почали розслідування і приймають комплекс протиепідемічних заходів.

Робота молодшої групи, де було виявлена інфекція, з 2 березня припинено.

Нагадаємо, це вже не перший випадок спалаху гострої кишкової інфекції в дитячих садах Тернопільської області. Так, минулого тижня заразилися відразу 11 дітей в одному з дитсадків Тернополя.

Пізніше ще одна спалах відбувся в Тернопільській області в дитсадку Джурина. Заразилися дев'ять дітей.

Крім того, в кінці січня у Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.

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Новини України Тернопільинфекция
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