У Тернополі ще один спалах кишкової інфекції в дитсадку

В одному з дитячих садів Тернополя зафіксували спалах кишкової вірусної інфекції. Спалах відбувся серед вихованців Тернопільського дошкільного навчального закладу №21.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Госпортребслужбы в Тернопільській області.