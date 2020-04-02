У Тернополі у зараженого коронавірусом симптоми з’явились на 17 добу

У 55-річного жителя Тернополя, який повернувся з Польщі та два тижні перебував на самоізоляції, зафіксували коронавірус на 17 добу. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляється, житель Тернополя повернувся додому із Польщі та 14 днів перебував на самоізоляції, але симптоми коронавірусної інфекції у нього з'явились на 17 добу після повернення. Наразі чоловік перебуває у стані середньої тяжкості в інфекційному відділенні тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Крім того, чоловік не контактував з людьми, у яких був підтверджений коронавірус раніше.

Нагадаємо, Тернопільський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу прийняв рішення про посилення карантинних обмежень.

Раніше у Тернополі заборонили збиратися в групи більше двох осіб. Крім того, заборонили перебування на вулиці дітей до 14 років без супроводу дорослих. Діти у віці від 14 до 18 років обов'язково повинні повідомити про похід на вулицю батьків або опікунів.

Також станом на 11 ранку 2 квітня в Тернопільській області збільшилася кількість підтверджених випадків коронавірусу. Всього в області виявлено 111 пацієнтів з COVID-19.