У Тернополі 1,5-річна дитина знаходиться в реанімації з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в лікарні Тернополя госпіталізовано 4 дитини з коронавірусом

У Тернополі в реанімаційному відділенні лікарні знаходиться 1,5-річна дитина і його матір, у яких підтверджений коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Всього станом на 10 ранку 31 березня в Тернопільській міській дитячій лікарні на лікуванні перебуває 7 пацієнтів з коронавірусом, з них 4 дитини.

"В інфекційному відділенні - одинадцятирічна дитина і його мама з Монастирського району. Ще двоє дітей 13 і 14 років і їх мама, хворих COVID-19 з Монастирського району. Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 року, з Кременецького району і його мама. У них підтвердили COVID-19", - повідомили в міськраді.

Зазначимо, станом на ранок 31 березня в Україні офіційно підтвердили 549 випадків коронавірусу. З них 69 випадків було виявлено за останню добу.

Найбільша кількість випадків захворювань коронавірусом підтвердили в Києві - 107. У Тернопільській області підтверджено 78 випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією. Всього в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавирусной інфекції.