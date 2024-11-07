В Тернопольской области издевались над детьми в специальном учебном заведении: детали
В Тернопольской области расследуют факты насилия в отношении воспитанников одного из специальных учебных заведений. Известно о насильственных действиях в отношении воспитанников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Согласно сообщению представительницы Уполномоченного по правам ребенка, во время мониторингового визита в заведение выявлены нарушения прав детей, в том числе случаи насильственных действий.
По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних), ст. 151 (незаконное помещение в психиатрическое учреждение), ст. 153 (сексуальное насилие) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением).
Досудебное расследование занимается следственным отделом полиции одного из районов области.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львовской области в детском приюте віявили нарушение прав детей, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Во время мониторингового визита с участием представителей общественных организаций было зафиксировано, что детей наказывают, удерживая их в изоляторе, где они находятся без присмотра до пяти дней. Кроме того, некоторые дети остаются в приюте более двух лет, несмотря на установленный срок в 90 дней, а врачи заведения работают без лицензии.
Также мы писали, что оккупационные власти России продолжают милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях, в частности в Запорожской области. По данным из открытых источников, россияне отправили подростков из региона на военно-патриотические собрания на территорию РФ. Эти меры, которые РФ представляет как "военно-прикладной спорт" и "путь к здоровой жизни", действительно превращают детей в объекты пропаганды и готовят к возможному участию в войне против Украины, отмечает омбудсман. Он подчеркнул, что такие действия нарушают право детей на мирное детство.
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