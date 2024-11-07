В Тернопольской области издевались над детьми в специальном учебном заведении: детали

В Тернопольской области расследуют факты насилия в отношении воспитанников одного из специальных учебных заведений. Известно о насильственных действиях в отношении воспитанников.

По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних), ст. 151 (незаконное помещение в психиатрическое учреждение), ст. 153 (сексуальное насилие) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением).

Согласно сообщению представительницы Уполномоченного по правам ребенка, во время мониторингового визита в заведение выявлены нарушения прав детей, в том числе случаи насильственных действий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львовской области в детском приюте віявили нарушение прав детей, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Во время мониторингового визита с участием представителей общественных организаций было зафиксировано, что детей наказывают, удерживая их в изоляторе, где они находятся без присмотра до пяти дней. Кроме того, некоторые дети остаются в приюте более двух лет, несмотря на установленный срок в 90 дней, а врачи заведения работают без лицензии.

Также мы писали, что оккупационные власти России продолжают милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях, в частности в Запорожской области. По данным из открытых источников, россияне отправили подростков из региона на военно-патриотические собрания на территорию РФ. Эти меры, которые РФ представляет как "военно-прикладной спорт" и "путь к здоровой жизни", действительно превращают детей в объекты пропаганды и готовят к возможному участию в войне против Украины, отмечает омбудсман. Он подчеркнул, что такие действия нарушают право детей на мирное детство.

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