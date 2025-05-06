В Тернопольской области нашли новые останки жертв Волынской трагедии: что известно

На месте проведения украинско-польской экспедиции в селе Пужники Тернопольской области, во время которой проводят эксгумацию жертв Волынской трагедии, обнаружили останки уже 42 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и национального наследия Польши.
Полевые работы по эксгумации тел в селе Пужники завершились, как отмечают в ведомстве. Сейчас обнаружили останки 42 жертв, хотя ранее сообщалось о 30.
"Найдены фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей. После проведения лабораторных анализов будет предоставлено окончательное количество жертв, их пол и возраст", - рассказали исследователи.
Во время работ были также найдены личные вещи, в частности пуговицы, фрагменты розариев, медальоны.
В министерстве добавили, что исследовательская группа сейчас очищает найденные останки, проводит антропологические и медицинские анализы, а также 3D-сканирование.
Одновременно проводится забор образцов для генетических исследований, на основе которых будет выделено ДНК жертв. Эти действия направлены на восстановление их идентичности и дальнейшее достойное захоронение.
Согласно воле семей, после завершения исследовательских работ, останки жертв будут похоронены на кладбище в Пузниках, говорят в министерстве.
В работах, которые координируются Фондом "Свобода и демократия", участвуют эксперты из Поморского медицинского университета, компании "Волынские древности" и Института национальной памяти.
Работы финансируются полностью из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине 24 апреля начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.
Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.
4 мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.
В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.
В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.
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