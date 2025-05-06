В Тернопольской области нашли новые останки жертв Волынской трагедии: что известно

На месте проведения украинско-польской экспедиции в селе Пужники Тернопольской области, во время которой проводят эксгумацию жертв Волынской трагедии, обнаружили останки уже 42 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и национального наследия Польши .

Полевые работы по эксгумации тел в селе Пужники завершились, как отмечают в ведомстве. Сейчас обнаружили останки 42 жертв, хотя ранее сообщалось о 30.

"Найдены фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей. После проведения лабораторных анализов будет предоставлено окончательное количество жертв, их пол и возраст", - рассказали исследователи.

Во время работ были также найдены личные вещи, в частности пуговицы, фрагменты розариев, медальоны.

Дальнейшие исследования

В министерстве добавили, что исследовательская группа сейчас очищает найденные останки, проводит антропологические и медицинские анализы, а также 3D-сканирование.

Одновременно проводится забор образцов для генетических исследований, на основе которых будет выделено ДНК жертв. Эти действия направлены на восстановление их идентичности и дальнейшее достойное захоронение.

Согласно воле семей, после завершения исследовательских работ, останки жертв будут похоронены на кладбище в Пузниках, говорят в министерстве.

В работах, которые координируются Фондом "Свобода и демократия", участвуют эксперты из Поморского медицинского университета, компании "Волынские древности" и Института национальной памяти.

Работы финансируются полностью из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.