В Тернопольской области собака покалечила ребенка: что говорят в полиции

В Тернопольской области на 11-летнюю девочку напала собака. Ребенок попал в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.
Правоохранители рассказали, что после нападения собаки в больницу попала 11-летняя жительница Почаева. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Сообщается, что на линию "102" поступило сообщение от дежурного медика Кременецкой больницы.
Уточняется, что девочка обратилась к медикам:
"Ребенка в медицинское учреждение привез отец", - отметили в полиции.
По вызову прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что на школьницу на улице в городе Почаев набросилась собака породы немецкая овчарка.
"Со слов владельца пса, он выгуливал животное на поводке, но, увидев детей, собака вырвалась и бросилась на девочек", - рассказали правоохранители.
Тем временем пострадавшая находится в областной детской больнице.
"По данному факту начато уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование", - подытожили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
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