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В Тернопольской области собака покалечила ребенка: что говорят в полиции

Понедельник 31 марта 2025 13:40
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В Тернопольской области собака покалечила ребенка: что говорят в полиции На девочку в Тернопольской области напала собака (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Тернопольской области на 11-летнюю девочку напала собака. Ребенок попал в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Что известно о нападении собаки на девочку

Правоохранители рассказали, что после нападения собаки в больницу попала 11-летняя жительница Почаева. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Сообщается, что на линию "102" поступило сообщение от дежурного медика Кременецкой больницы.

Уточняется, что девочка обратилась к медикам:

  • с покусанными ранами лица;
  • с переломом челюсти.

"Ребенка в медицинское учреждение привез отец", - отметили в полиции.

По вызову прибыла следственно-оперативная группа. Она установила, что на школьницу на улице в городе Почаев набросилась собака породы немецкая овчарка.

В Тернопольской области собака покалечила ребенка: что говорят в полицииСобака, которая напала на девочку (фото: tp.npu.gov.ua)

"Со слов владельца пса, он выгуливал животное на поводке, но, увидев детей, собака вырвалась и бросилась на девочек", - рассказали правоохранители.

Тем временем пострадавшая находится в областной детской больнице.

"По данному факту начато уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование", - подытожили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.

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