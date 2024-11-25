В Тернопольской области еще один ребенок умер в результате отравления грибами

После отравления дикорастущими грибами в Тернопольской области скончалась 13-летняя девочка. Вместе с семьей она оказалась в больнице после употребления грибов в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Копычинецкий городской совет .

"Несмотря на все усилия врачей, ее сердце перестало биться во время пребывания в больнице. Она была доброжелательной и искренней девочкой, хорошо училась в школе", – говорится в сообщении.

Мария Микульская из многодетной семьи. Вместе с другими членами семьи она попала в больницу, отравившись дикорастущими грибами. Она стала четвертой жертвой отравления.

Напомним, в Тернопольской области произошло массовое отравление дикорастущими грибами. Пострадали восемь детей и один взрослый. Большинство из них после отравления находились в тяжелом состоянии. Семь детей принадлежат к одной семье, еще один ребенок гостил у них. В стабильном состоянии был только годовалый ребенок, остальные – в критическом состоянии.

Двоих детей, 2007 и 2021 годов рождения, лечили во Львове, они скончались в начале ноября. Пятерых других отправили на лечение в "Охматдет" в Киеве. Мужчина 1965 года рождения, который, по предварительным данным, приготовил грибы, также был в тяжелом состоянии и умер.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как безопасно посещать леса и собирать грибы в условиях военного положения. Так, перед планированием похода следует убедиться, что в регионе нет запрета на посещение лесов, поскольку такие зоны могут содержать взрывоопасные предметы.

Для безопасного похода в лес МВД рекомендует проверить прогноз погоды, выбрать яркую сезонную одежду, взять воду, еду и заряженный телефон из Power Bank, заранее продумать маршрут и исследовать местность, сообщить родным о маршруте и времени возвращения, запоминать ориентиры и использовать GPS. компас или навигационные приложения.

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