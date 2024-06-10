В Тернопольской области девушка сообщила о мобилизации отца после инсульта: реакция ТЦК

В Тернопольском ТЦК и СП отреагировали на информацию о мобилизации гражданина, который накануне перенес инсульт. По словам его дочери, мужчину удерживали в военкомате даже после неудачного прохождения ВЛК и несмотря на проблемы со здоровьем отправили на полигон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной ТЦК и СП в Facebook .

По словам девушки, ее отец был задержан работниками ТЦК 8 июня. Она отмечает, что мужчина испытывает многочисленные проблемы со здоровьем, в т.ч. проблемы со зрением. Зимой он перенес инсульт, и ко всему - имеет алкогольную зависимость.

В Тернопольской ВЛК, куда мужчину привезли на комиссию, врачи практически сразу сочли его непригодным, рассказывает дочь, но его привезли обратно в ТЦК, где и содержали, ведь все справки оказались подписаны.

"Папа чудесным образом "вылечили" и сочли вполне подходящим", - подчеркнула она.

Мужчина сам дважды ходил в ТЦК, однако ему отказывали

Анжелика Талабан отметила, что после начала полномасштабного вторжения ее отец самостоятельно приходил в военкомат. Но, несмотря на это, ему отказывали в мобилизации из-за проблем с алкоголем.

Два месяца назад мужчина неподалеку от дома еще раз наткнулся на патруль, согласился на проверку, но его снова признали негодным и отпустили домой.

Как отмечает девушка, родственники собирались передать мужчине мобильный телефон, деньги и одежду, но им не дали с ним увидеться или связаться. По последней информации, ее папу уже увезли на ровенский полигон.

"Вот так Гусятинский ТЦК СП и Тернопольский областной ТЦК СП в сутки лечит людей и отправляет на войну", - заявила дочь мобилизованного.

Также она добавила, что жалобы во все соответствующие органы уже написаны, но никакой реакции не последовало.

Официальная реакция ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию о принудительной мобилизации Валерия Анатольевича Талабана, отметив, что он был призван на службу в ВСУ по мобилизации согласно действующему законодательству

"В добровольном порядке прошел ВЛК, жалоб и претензий нет, о чем подтвердил лично и письменно во время проверки представителями Военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Как отметили в ТЦК, мужчина имеет сознательную активную общественную позицию, патриотически настроенный на участие мужчин в противостоянии российской агрессии и службе в ВСУ и самостоятельно и добровольно сделал свой выбор.

"Мы допускаем разногласия во взглядах на службу в ВСУ у Талабана В. А. и его дочери, жалобу которой он просил не рассматривать так как она безосновательна и не соответствует реальной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.