В Тернопольской области мужчину подозревают в убийстве собаки: какое наказание ему грозит

В Тернопольской области полиция расследует гибель собаки. Подозревают, что животное мог убить местный житель.
РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Тернопольской области рассказывает, что известно и какое наказание грозит за убийство собаки.
С заявлением в милицию обратилась 53-летняя жительница села Мшанец Теребовлянской громады. Она сообщила, что погибла собака ее соседки, которая сейчас находится за границей и оставила животное на уход.
По предварительным данным, к преступлению может быть причастен местный мужчина. Полиция открыла производство по факту жестокого обращения с животным. Мотивы и обстоятельства выясняют следователи.
Труп животного направлен на экспертизу в Тернопольской региональной лаборатории. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине владельцы собак могут получить штраф или даже попасть за решетку, если нарушают правила содержания животных. Штрафы составляют от 170 до 3400 гривен, в зависимости от тяжести нарушения. Если собака наносит человеку телесные повреждения, владельца могут привлечь к уголовной ответственности. Также хозяин обязан компенсировать материальный и моральный ущерб.
Также мы рассказывали, что владельцы собак и кошек могут получить штраф не только за жестокое обращение, но и за несоблюдение правил содержания и выгула. В частности, наказание предусмотрено за выгул без поводка и намордника, неубранные экскременты или содержание животных в запрещенных местах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.