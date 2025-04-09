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В Тернопольской области мужчину подозревают в убийстве собаки: какое наказание ему грозит

Среда 09 апреля 2025 16:18
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В Тернопольской области мужчину подозревают в убийстве собаки: какое наказание ему грозит Фото: Иллюстративное - собака в вольере (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Тернопольской области полиция расследует гибель собаки. Подозревают, что животное мог убить местный житель.

РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Тернопольской области рассказывает, что известно и какое наказание грозит за убийство собаки.

С заявлением в милицию обратилась 53-летняя жительница села Мшанец Теребовлянской громады. Она сообщила, что погибла собака ее соседки, которая сейчас находится за границей и оставила животное на уход.

По предварительным данным, к преступлению может быть причастен местный мужчина. Полиция открыла производство по факту жестокого обращения с животным. Мотивы и обстоятельства выясняют следователи.

Труп животного направлен на экспертизу в Тернопольской региональной лаборатории. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине владельцы собак могут получить штраф или даже попасть за решетку, если нарушают правила содержания животных. Штрафы составляют от 170 до 3400 гривен, в зависимости от тяжести нарушения. Если собака наносит человеку телесные повреждения, владельца могут привлечь к уголовной ответственности. Также хозяин обязан компенсировать материальный и моральный ущерб.

Также мы рассказывали, что владельцы собак и кошек могут получить штраф не только за жестокое обращение, но и за несоблюдение правил содержания и выгула. В частности, наказание предусмотрено за выгул без поводка и намордника, неубранные экскременты или содержание животных в запрещенных местах.

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