В Тернопольской области мужчину подозревают в убийстве собаки: какое наказание ему грозит

В Тернопольской области полиция расследует гибель собаки. Подозревают, что животное мог убить местный житель.

РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Тернопольской области рассказывает, что известно и какое наказание грозит за убийство собаки.

С заявлением в милицию обратилась 53-летняя жительница села Мшанец Теребовлянской громады. Она сообщила, что погибла собака ее соседки, которая сейчас находится за границей и оставила животное на уход.

По предварительным данным, к преступлению может быть причастен местный мужчина. Полиция открыла производство по факту жестокого обращения с животным. Мотивы и обстоятельства выясняют следователи.

Труп животного направлен на экспертизу в Тернопольской региональной лаборатории. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.