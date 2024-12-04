В Тернопольской области полиция расследует дело об издевательствах над дикими кабанами

В социальных сетях появилось видео, на котором группа людей издевается над дикими кабанами. По факту жестокого обращения с животными полиция начала расследование, установив причастность нескольких сотрудников агропредприятия.

В социальных сетях появились видео, на которых группа людей издевается над дикими кабанами. Животных преследуют с сельскохозяйственной техникой, а на другом видео их бьют палкой. Эти шокирующие кадры вызвали возмущение среди общественности и стали основанием для начала уголовного расследования.

Следственные действия и нарушения законодательства

Согласно данным полиции, сведения о фактах издевательства над животными были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, расследуется дело по статьям 248 (незаконная охота, совершенная по предварительному сговору группой лиц с использованием транспортных средств) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

События происходили в октябре

По данным расследования, инциденты произошли в октябре с интервалом в одну неделю. Первое издевательство произошло возле села Манюки Тернопольского района, где животных преследовали с помощью сельскохозяйственной техники. Второй случай произошел между селами Мыльне Залозецкой громады и Иванчаны Збаражской громады, когда одного из животных побили палкой.

Полицейские установили нескольких причастных к жестокому обращению с животными. В уголовном деле фигурируют трое работников одного из агропредприятий. Один из них, по данным правоохранителей, причастен к убийству кабана.

Сотрудничество с правоохранителями

Агрофирма, сотрудники которой совершили жестокие действия, активно сотрудничает с правоохранительными органами и содействует расследованию дела. Полиция продолжает расследование, устанавливая других лиц, которые могут быть причастны к этим преступлениям, с целью привлечения их к ответственности.

"После получения информации от неравнодушных граждан и защитников животных о жестоком обращении сотрудников компании с животными, мы сразу начали внутреннее расследование для установления деталей инцидента. Мы стараемся поддерживать контакт с неравнодушными гражданами и активистами, информируя их о ходе дела, отвечая на прямые запросы и комментарии. Будем продолжать делать это и далее. Также закрепляем эту информацию здесь, вместе с контактами для связи с компанией", - заявили в Facebook "Континентал Фармерз Груп".