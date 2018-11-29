Терещенко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Фото: Мішель Терещенко (УНІАН)

1 жовтня 2018 року Терещенко оголосив, що йде з поста мера Глухова і братиме участь в президентських виборах

Дата народження: 15 вересня 1954 року (64 роки)

Партія: безпартійний

Посада: мер Глухова

Сім'я: одружений, троє дітей

Терещенко на виборах президента 2019

Біографія

Політична діяльність

Бізнес

Скандали

Сім'я

Терещенко на виборах 2019

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28 листопада 2018 року у зв'язку з введенням в Сумській області воєнного стану мер Глухова Мішель Терещенко вирішив залишитися на посаді міського голови.

у зв'язку з введенням в Сумській області воєнного стану мер Глухова Мішель Терещенко вирішив залишитися на посаді міського голови. 1 жовтня 2018 року під час прес-конференції в Києві Мішель Терещенко оголосив, що йде з поста мера Глухова і буде брати участь у президентських виборах. Терещенко підкреслив, що його мета - залучити до управління державою нових людей. Приєднуватися до вже існуючих партій він не збирається, а його виборча кампанія буде зосереджена "виключно на волонтерській роботі небайдужих громадян".

Біографія

Мішель Терещенко народився 15 вересня 1954 року в Парижі. Він – нащадок династії українських підприємців-цукрозаводчиків і меценатів Терещенко.

Його дід був міністром фінансів Тимчасового уряду Російської імперії, а батько – відомим французьким вченим-хіміком, розробляв виробництво біопалива з ріпаку.

В біографії Мішеля сказано, що він закінчив бізнес-школу, служив у збройних силах Франції.

Першим місцем його роботи (з 1981 по 1989 рік) були американські компанії в штаті Флорида, які здійснювали діяльність у сфері дослідження морських глибин.

Відомо, що Терещенко був президентом компанії з виробництва приладів для дайвінгу.

У 1994 році він вперше відвідав Україну в якості туриста, а в 2002 році вперше приїхав на батьківщину своїх предків - в місто Глухів. У тому ж році вирішив іммігрувати в Україну.

З 2003 року живе в Україні.

Політична діяльність

У 2015 році президент Петро Порошенко надав Терещенко українське громадянство і особисто вручив паспорт.

Фото: Петро Порошенко і Мішель Терещенко (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

У жовтні того ж року Терещенко балотувався на пост мера Глухова і несподівано переміг: він сенсаційно набрав 64,5% голосів. Його опонент Юрій Бурлака, колишній мер міста і член "Партії регіонів" - лише 31%.

Фото: Мішель Терещенко голосує на місцевих виборах 25 жовтня 2015 роки (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

За ініціативою Мішеля у рамках декомунізації в Глухові був знесений пам'ятник Леніну, а поставлений пам'ятник молодому Тарасові Шевченку.

7 липня 2016 року Терещенко подав до Верховної ради звернення з проханням розпустити міськраду Глухова і призначити нові вибори через конфлікт з депутатами. З частиною міської ради, в тому числі депутатами "Волі народу" і "БПП-Солідарність", у Терещенко не раз виникали конфлікти. Терещенко звинувачував їх у корупції, а ті його в безгосподарності.

27 вересня 2018 року Терещенко вирішив достроково скласти повноваження мера Глухова. За його словами, причиною відставки став саботаж засідання депутатами - розглядати актуальні для міста питання прийшли всього 2 депутата.

Замість Терещенко обов'язки голови виконує секретар міськради Демішева Олена.

Бізнес

З 2003 року Терещенко в Україні вирішив розвивати свій бізнес – вирощувати коноплю технічну, яка, на його думку, може допомогти в лікуванні багатьох хвороб, зокрема, алкоголізму.

Підприємець заснував компанію "Linen of Desna". На сайті фірми зазначено, що вона - найбільший виробник льону і конопель в Україні. Продукція компанії: пакля будівельна, конопляне та лляне волокно, паливні брикети.

Фото: Мішель Терещенко на поле льону (facebook.com/pg/hlukhiv.mer)

У жовтні 2018 року Терещенко продав свій бізнес по вирощуванню льону і коноплі, так як, на його думку, з політикою його "неможливо зв'язати".

Скандали

У березні 2016 року ім'я Терещенко фігурувало у скандалі з його помічником Русланом Павленко.

Як писали ЗМІ, Павленко, якого називали "правою рукою" чиновника, в стані алкогольного сп'яніння побив студента педуніверситету Павла Панкова. Що стало причиною, так до кінця і незрозуміло. За однією з версій, Павленко нібито упізнав у студента свого кривдника, який напав на нього у минулому році, хоча нападник був у масці.

У студента медики діагностували забій нирки. Поліція, як писали місцеві ЗМІ, інцидент проігнорувала.

В 2016 році Мішель прийняв православ'я і вступив у шлюб з колишнім депутатом Київради Оленою Єскіною. 18 жовтня 2018 року у них народився син Микола.

У Мішеля Терещенка від попереднього шлюбу є дорослі син і дочка, які живуть у Франції.