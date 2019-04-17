Теракти для вбивства офіцерів українських спецслужб організувала РФ, - СБУ

Терористичні акти з метою вбивства офіцерів українських спецслужб були організовані спецслужбами Російської Федерації. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Грицак наголосив, що затримані члени диверсійної групи мали відношення до теракту, який мав відбутись 4 квітня.

За його словами, з початку 2017 року на територію України з Росії і "ДНР" були направлені декілька автономно діючих диверсійно-терористичних груп.

"Ці групи направлялися російською військовою розвідкою. Для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб. Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила зухвалий злочин, терористичний акт, у результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. У результаті самопідриву виконавець отримав важкі тілесні ушкодження", - додав Грицак.

За його словами, в процесі розслідування обох терактів зібрані докази, які вказують, що обидва теракти профінансовані та організовані російськими спецслужбами.

"Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомої як військова розвідка Росії", - додав Грицак.

Нагадаємо, раніше Грицак заявив, що чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль працівника української розвідки, живий. Так, громадянин РФ Олексій Комаричів заарештований.

Як писало РБК-Україна раніше, інцидент стався 4 квітня. Чоловік вчинив замах на вчинення теракту щодо співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування його автомобіля. Під час закладки вибухівки в результаті спрацьовування вибухового пристрою чоловік отримав численні тілесні ушкодження, від яких, як стверджували в ГПУ, помер у лікарні.

Додамо, 28 червня 2017 року у Донецькій області під Костянтинівкою вибухнув автомобіль з працівниками Служби безпеки України, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.