Теракти у Луцьку та Києві можуть бути діями агентури РФ, - екс-заступник голови СБУ

Колишній заступник голови СБУ генерал Олександр Скіпальський назвав кілька причин зростання терористичної активності в цілому. Одна з них - зростання напруги у людей, які мають можливість запасатися зброєю і вибухівкою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибухова тенденція: що стоїть за сплеском тероризму в Україні".

Друга причина теж пов'язана з війною - не розкриті випадки вибухів військових складів.

"Третє - це дія агентури (Росії - ред.) по дестабілізації ситуації в країні. Це впровадження "теорії хаосу", щоб нацькувати різні гілки влади між собою або, наприклад, опозицію на діючу владу. Ця (серія терактів, - ред.) абсолютно може відігравати таку роль", - вважає екс-заступник голови СБУ.

Нагадаємо, поблизу Сєвєродонецька в газопроводу виявили саморобний вибуховий пристрій, вибухівку ліквідували, запобігши теракт.

Зазначимо, у відділення АТ "Універсал Банк" зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.