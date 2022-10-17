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Теракты с дронами-камикадзе могут распространиться. Резников заявил об опасности для всех стран

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Террористические атаки, которые выполняют с помощью дронов-камикадзе, могут распространиться и представлять прямую опасность для всех государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

По данным украинской разведки, еще неделю назад страна-агрессор имела около 300 дронов-камиказде. При этом общий контракт Ирана с Россией на 2400 беспилотников.

"Если не будет жесткого совместного ответа, практика террористических атак с помощью дронов, способных преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира", - отметил Резников.

Украина ожидает более активного привлечения к противодействию такому типу угроз даже тех государств, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки нашей страны.

Напомним, ранее Резников заявил, что РФ и Иран объединяются, чтобы сеять террор.

Кроме того, бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснил, в чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет.

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Алексей РезниковМинистерство обороны РФ