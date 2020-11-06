Через теракт у Відні арештовані вісім людей

У п'ятницю, 6 листопада, вісьмох підозрюваних у причетності до теракту в Відні взяли під варту. Рішення ухвалив Віденський земельний суд.

Про це повідомляє DW.

Згідно з рішенням суду, підозрюваних звинувачують, зокрема, у причетності до таких "злочинів, як убивство, членство в терористичному та злочинному угрупованні".

В кожному з цих випадків наявна небезпека втечі або спроб скоєння злочину. Усі підозрювані віком від 16 до 24 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Австрії затримали кілька іноземців, у тому числі громадян РФ, у справі про теракт у Відні 2 листопада.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Відні група невідомих влаштувала стрілянину відразу в шести локаціях міста. Спецоперація із затримання терористів тривала всю ніч. Одного з нападників вдалося ліквідувати. Жертвами теракту стали 5 людини, ще 22 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Як повідомляло РБК-Україна, українців немає серед жертв і постраждалих від теракту у Відні.