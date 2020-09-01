Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі

У Коростенському районі Житомирської області стався вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний поїзд з нафтопродуктами. СБУ кваліфікувала справу як теракт.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху потягу, який транспортував із Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух. У результаті цього було деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії.
"Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Також на сайті поліції у Житомирській області повідомляють, що потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Потерпілих немає.
Крім того, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вночі ремонтні бригади терміново ремонтували зруйновані колії для відновлення руху.
"Оцінюємо наслідки вибуху на перегоні "Сокорики-Бехи", що в Коростенському районі", - додав він.
Нагадаємо, воєнізована охорона "Укрзалізниці" буде забезпечувати безпеку у пасажирських поїздах.
Зазначимо, присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків.